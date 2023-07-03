



В Китае продают куклы в виде Кадырова – фото

В Китае решили создавать и продавать куклы в виде главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Обойдется такая "игрушка" более 100 долларов. Об этом сообщают российские СМИ .



Замыслы китайских разработчиков масштабны. Производитель утверждает, что копия главы Чеченской республики выполнена в масштабе 1:6, а все конечности подвижны.



Судя по фотографиям, к мини-Кадырову в комплект добавляется маленький пистолет, кобура, одежда, обувь, запасные конечности и тактический ремень. Стоить уменьшенная копия главы Чеченской республики будет примерно 135 долларов.



Напомним, недавно появилась информация, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, оппозиционные чеченские СМИ уверяют, что ему осталось недолго, потому что у него "окончательно отказали почки и он уже даже не разговаривает".