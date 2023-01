В Китае наступил год черного водяного кролика

Китай встретил Новый год по лунному календарю, согласно которому, 2023 является годом черного водяного кролика.



В стране впервые после пандемии проходит Весенний фестиваль, сообщает The Global Times. В рамках фестиваля состоялся большой гала-концерт.





Happy Chinese New Year to you all. This is the traditional Lantern Festival at the City Wall in Xi 'an, China pic.twitter.com/H2SfnEmhE6