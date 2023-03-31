В Китае колледжи дали студентам неделю каникул, чтобы те успели влюбиться

В Китае девять профессионально-технических колледжей дали студентам неделю весенних каникул, чтобы те нашли себе любовь. Таким образом, школы от Fan Mei Education Group пытаются повысить уровень рождаемости в стране, пишет Insider.



Заместитель декана Миньянского авиационного профессионального колледжа Лян Гуохуэй заявил, что школа внедряет систему весенних каникул с надеждой, что учащиеся смогут научиться любить природу, любить жизнь и наслаждаться любовью.

“Выйдите из кампуса, коснитесь природы и сердцем ощутите красоту весны”, – подчеркнул он.



Все девять колледжей являются профессионально-техническими школами для профессий авиационной промышленности. Начиная с 2019 года, эти школы дают ученикам и учителям неделю весенней передышки, но тема “влюбись” в этом году делает особый акцент на романтике.



Эту инициативу предприняли на фоне попыток Китая поддержать стремительно снижающиеся рождаемость и желание молодежи заключать брак. Местные компании, провинции и поселки экспериментировали со способами заставить людей жениться, например, предлагали 30 дней “брачного отпуска” или запускали кампании, где городских женщин просили встречаться с сельскими летними холостяками.



Лю Пин, заместитель декана Сычуанского юго-западного авиационного профессионального колледжа, рассказал China News Network, что школа начала свою программу весенних каникул в ответ на обращения студентов, попросивших фиксированное время для обучения за пределами кампуса, поиска новых друзей и чтобы “почувствовать красоту любви”. Домашнее задание на время каникул для студентов будет состоять в том, чтобы писать заметки.



С 2021 по 2022 год в Китае произошло резкое сокращение населения – оно уменьшилось на 850 тысяч человек. В конце декабря прошлого года в самой густонаселенной стране мира, проживало 1,411 миллиарда человек. Такая убыль произошла впервые с 1961 года, когда завершился Великий голод.