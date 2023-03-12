



Дождь из червей обрушился на Китай

Сообщается, что гражданам китайской провинции Ляонин было приказано искать убежища после того, как город стал свидетелем странного явления, когда с неба сыпались червеобразные существа или объекты. В вирусном видеоролике видно, как дождевые черви были разбросаны по машинам и улицам Ляонина. Люди, идущие по улицам, были замечены с зонтиками в знак протеста против “червячного дождя”, пишет Outlookindia.



По данным научного журнала Mother Nature Network, наиболее вероятное объяснение инцидента состоит в том, что их унесло сильным ветром, а затем сбросило по всему городу. Это, как говорится в журнале, происходит, когда насекомые попадают в водоворот во время бури.



Некоторые люди предположили, что эти слизистые существа были не червями, а цветами тополя — тюльпанового дерева, чьи цветы напоминают дождевых червей.



“Это не черви и не животные, а цветочные стебли, упавшие с деревьев“, — написал пользователь в Twitter.



“Весной с тополей падают не гусеницы, а соцветия тополей. Когда у тополей начинают опадать цветоносы, значит, они вот-вот расцветут“, — написал другой пользователь.



Между тем, другие пользователи обсуждали, что “червячный дождь“ не является невозможным на самом деле.



“Дождевые черви редко, но падают с неба во время дождя. Это явление, называемое “дождь из дождевых червей“. Обычно это происходит, когда возникают определенные погодные условия. Сильный ветер, который поднимает дождевых червей и уносит их в облака, где они могут переноситься на большие расстояния, прежде чем падать обратно на землю вместе с дождем“, — сказал пользователь.

