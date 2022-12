В Киеве установили елку, светящуюся от велогенератора

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале установили необычную новогоднюю елку – гирлянды на ней светятся благодаря механическому генератору в виде велосипеда.



Об этом в сети сообщил глава компании “Украинские железнодорожные дороги” Александр Камышев.



Когда состоится церемония официального открытия, не сообщают.



War? Blackout? No Christmas tree?



You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3