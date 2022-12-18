В Киеве установили елку, светящуюся от велогенератора
В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале установили необычную новогоднюю елку – гирлянды на ней светятся благодаря механическому генератору в виде велосипеда.
Об этом в сети сообщил глава компании “Украинские железнодорожные дороги” Александр Камышев.
Когда состоится церемония официального открытия, не сообщают.
На видео можно увидеть, что специалисты уже установили праздничное дерево в холле у центрального входа и начали украшать его игрушками.
War? Blackout? No Christmas tree?— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) December 17, 2022
You never guess what we invented :))) pic.twitter.com/uKQKPIWeW3