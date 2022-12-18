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В Киеве установили елку, светящуюся от велогенератора
18.12.2022 20:44 Наталья Богинская

В Киеве установили елку, светящуюся от велогенератора

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале установили необычную новогоднюю елку – гирлянды на ней светятся благодаря механическому генератору в виде велосипеда.

Об этом в сети сообщил глава компании “Украинские железнодорожные дороги” Александр Камышев.

Когда состоится церемония официального открытия, не сообщают.
 

На видео можно увидеть, что специалисты уже установили праздничное дерево в холле у центрального входа и начали украшать его игрушками.
 

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