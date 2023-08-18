В Казахстане рухнул памятник Ленину
В казахском городе Алтай повалили памятник советскому "вождю" Владимиру Ленину.
По данным местных властей, это произошло "случайно".
Уточняется, что погрузчик во время ремонтных работ сдвинул памятник, из-за чего тот рухнул.
Местные жители с таким объяснением не согласны. Они заверяют, что никто никаких ремонтов не проводил, а просто Ленина хотят заменить на памятник одному из казахстанских лиц.
🇰🇿 Казахстан город Алтай— Namsan 🇰🇿🇺🇦 (@Namsan105) August 18, 2023
Ленин идет за русским кораблем🤭
Давно надо было это сделать 😏 pic.twitter.com/kIICckHEyd