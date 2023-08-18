



В Казахстане рухнул памятник Ленину

В казахском городе Алтай повалили памятник советскому "вождю" Владимиру Ленину.



По данным местных властей, это произошло "случайно".



Уточняется, что погрузчик во время ремонтных работ сдвинул памятник, из-за чего тот рухнул.



Местные жители с таким объяснением не согласны. Они заверяют, что никто никаких ремонтов не проводил, а просто Ленина хотят заменить на памятник одному из казахстанских лиц.

