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В Казахстане рухнул памятник Ленину
18.08.2023 18:34 Алина Груднева

В Казахстане рухнул памятник Ленину

В казахском городе Алтай повалили памятник советскому "вождю" Владимиру Ленину.

По данным местных властей, это произошло "случайно".

Уточняется, что погрузчик во время ремонтных работ сдвинул памятник, из-за чего тот рухнул.

Местные жители с таким объяснением не согласны. Они заверяют, что никто никаких ремонтов не проводил, а просто Ленина хотят заменить на памятник одному из казахстанских лиц.

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