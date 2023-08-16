



В Канаде женщина беременеет каждый год, чтобы избежать менструации

Мама двоих детей говорит, что беременеет каждый год, чтобы избежать месячных, пишет издание Mirror. Соответствующее видео она выложила в соцсети.

Но это решение вызвало негативную реакцию со стороны пользователей сети.



Мама двоих детей Шантель Шнайдер из Онтарио, Канада, объяснила, что, хотя тролли говорят, что ей следует просто принять противозачаточные средства, она “ни за что” не намерена этого делать.



По словам Шантель, хотя она беременна третьим ребенком, он не будет последним: “Мы хотим 10 или 8 [детей]”. Она также подтвердила, что ее беременность была трудной, но она предпочла бы вынашивать ребенка, чем иметь менструацию, заявив: “Мои беременности абсолютно ужасны, но почему-то я все же предпочла бы быть беременной, чем [иметь] менструацию”.



