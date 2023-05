В Калифорнии сварили пиво из сточных вод

В Калифорнии пивовары сварили пиво из сточных вод, чтобы помочь в борьбе с засухой. Напиток окрестили Epic One Water Brew.



Об этом пишет The Guardian.



Для производства пива используют воду из душей, прачечных и раковин в ванных комнатах 40-этажного жилого дома в Сан-Франциско. Специальное оборудование компании собирает и обрабатывает воду для повторного использования. Затем воду проверяют в пивоварне и в наружной лаборатории.



По вкусу Epic One Water Brew похож на традиционный региональный сорт немецкого светлого пива кельш. Он производится по исторически более старой технологии верхового брожения, то есть относится к элям.



Однако в продаже пива из сточных вод пока не будет. Компания Epic заявляла, что это "демонстрационный продукт". Он стремится поощрить людей говорить о возможности повторного использования воды, а действующие правила по переработанной питьевой воде не позволяют его продавать.