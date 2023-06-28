



В Калифорнии нашли останки звезды фильма "Чернокнижник"

В горном районе Калифорнии обнаружили тело британского актера Джулиана Сэндса, известного по главным ролям в фильмах "Чернокнижник" и "Комната с видом".



По данным Reuters, информацию об этом подтвердили в департаменте шерифа Сан-Бернардино.



Актер считался до этого пропавшим без вести пять месяцев назад во время похода в горы.



Останки были обнаружены туристами несколько дней назад. Судмедэксперты подтвердили, что они принадлежат Сэндсу. Причина смерти устанавливается.



летний Сэндс был заядлым альпинистом. Относительно его исчезновения стало известно 13 января. В последний раз его мобильный телефон подавал сигнал 15 января, когда он шел к хребту Маунт-Балди.