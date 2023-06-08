



В Калифорнии используют коз в качестве противопожарных средств

В штате Калифорния растет спрос на аренду коз, которых используют в качестве противопожарных средств.



Таким образом стада коз помогают бороться с потенциальными природными пожарами в штате. Козы поедают сухую траву и растительность вокруг домов.



Этих животных стараются использовать в гористой местности, где использование техники затруднено или невозможно.



Известно, что штат частично покрывает расходы фермерам за использование коз для предотвращения пожаров.







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