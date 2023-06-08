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В Калифорнии используют коз в качестве противопожарных средств
08.06.2023 05:30 Дара Киевская

В Калифорнии используют коз в качестве противопожарных средств

В штате Калифорния растет спрос на аренду коз, которых используют в качестве противопожарных средств.

Таким образом стада коз помогают бороться с потенциальными природными пожарами в штате. Козы поедают сухую траву и растительность вокруг домов. 

Этих животных стараются использовать в гористой местности, где использование техники затруднено или невозможно.

Известно, что штат частично покрывает расходы фермерам за использование коз для предотвращения пожаров. 



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