



В каких странах лучше спится – исследование



Сингапурские специалисты провели исследование, показавшее, что азиаты спят меньше и хуже европейцев и американцев. В этом им помогли ученые из Финляндии, создавшие смарт-кольцо для отслеживания сна.



Эксперты подвергли анализу сведения о 50 млн ночей сна, которые были получены от 220 тысяч пользователей устройств в 35 государствах. Средний возраст участников эксперимента составлял 35–55 лет.



Исследователи проанализировали сон в будние дни и в выходные. Это в том числе помогло выяснить, какое влияние работа оказывает на сон.

Как оказалось, женский сон длится приблизительно на 25 минут дольше мужского. Помимо этого, в выходные люди ложатся позднее на 15 – 35 минут, а встают на полчаса – час позже.



В азиатских государствах длительность сна оказалась меньше, нежели в США и Европе, да и качество его намного хуже. Лучше всего спят жители Северной и Западной Европы.



Подобные отличия эксперты объясняют разным отношением к работе в Европе и Азии. Европейцы по выходным отдыхают, общаются с приятелями и домочадцами, тогда как азиаты доделывают работу и занимаются делами, на которые не хватало времени в будни.

