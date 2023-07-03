



В каких странах ЕС самые дешевые продукты и одежда: обзор

Евростат опубликовал данные об индексах цен в Европейском союзе, которые указывают на то, что самые низкие цены на товары широкого потребления в Румынии, Болгарии и Польше.



В 2022 году уровни цен на расходы домохозяйств на продукты, рестораны, алкоголь и другие товары в разных странах ЕС существенно разнятся, пишет РБК-Украина.



Так, самый низкий уровень цен из всех стран ЕС зафиксирован в Румынии (58%), Болгарии (59%) и Польше (62%).



В то же время самый высокий уровень цен был зафиксирован в Ирландии (146% от среднего по ЕС), Дании (145%) и Люксембурге (137%).



Одежда, продукты, рестораны и транспорт: где цены самые низкие



В 2022 году уровень цен на алкоголь и табак был примерно в 3,3 раза выше в самой дорогой стране, чем в самой дешевой. Самые низкие цены на алкоголь и табак отмечены в Болгарии (66% от среднего в ЕС), Польше (73%) и Венгрии (78%).



При этом самые высокие показатели зафиксированы в Ирландии (216%), Финляндии (174%) и Дании (138%).



"Такая большая разница в цене в основном обусловлена отличиями в налогообложении этих продуктов", – говорится в отчете.



Рестораны и отели занимают второе место по разнице в ценах: самые низкие уровни цен зарегистрированы в Болгарии (51% от среднего в ЕС), Румынии (61%) и Венгрии (62%), а самые высокие – в Дании (156%). Финляндии (132%) и Люксембурге (131%).



Одежда стоит дешевле всего в Болгарии (80% от среднего по ЕС), Венгрии (83%) и Румынии (84%), а дороже всего – в Дании (134%), Швеции (117%) и Чехии (115%).



"Разница также была зафиксирована в категориях продуктов питания и безалкогольных напитков (от 72% среднего показателя ЕС в Румынии до 121% в Дании), личного транспорта (от 87% в Польше до 132% в Дании) и потребительской электроники – от 92% в Италии до 115% во Франции", – отметили в Евростате.



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