



В каких европейских городах дешевле всего жить

Уровень жизни в разных странах Европейского союза очень отличается как по зарплатам, так и по ценам.



Если взять, например, Нидерланды и Данию и сравнить по расходам с жизнью в Чехии или Болгарии, то разница будет колоссальная. В каких городах Европы можно жить бюджетно, не тратя много денег, рассказывает РБК-Украина.



1. Краков, Польша



Польша – одна из самых доступных стран Европы. И средневековый польский город Краков – не исключение. Здесь можно найти все, что есть в европейском месте – потрясающая архитектура, богатая история, хабы и пространства для работы, развитая инфраструктура, большой выбор заведений питания.



Несмотря на то, что в последние годы Краков стал еще более популярным городом для переезда, здесь по-прежнему относительно недорого по сравнению с другими европейскими городами. Вы можете найти много бюджетных, но при этом хороших квартир, а питание будет стоить вам всего около 10 евро в день. Арендовать квартиру в Кракове можно примерно за 680 евро в месяц.



Также в Кракове регулярно проводят множество бесплатных мероприятий. В частности, пешеходные экскурсии по Старому городу и посещение замка Вавель.



2. Таллин, Эстония



Если вы ищете доступный для бюджетного проживания европейский город со сказочной атмосферой, вам может подойти Таллин. Этот средневековый город, словно из сборника рассказов, и одно из самых бюджетных мест в Европе.



Арендная плата в Таллине сравнительно низкая. Так, в основном стоимость аренды квартир (однокомнатных, двухкомнатных или трехкомнатных) колеблется в пределах 200-750 евро в месяц. Расходы на транспорт тоже очень разумны, а для местных жителей проезд в общественном транспорте вообще бесплатный.



Поскольку Таллин – маленький город, большинство достопримечательностей находятся в нескольких минутах ходьбы друг от друга. А многие события, организуемые в городе, полностью бесплатны.



3. Рига, Латвия



Латвия – еще одна балтийская страна с красивыми уютными городами. А ее столица Рига – одно из самых доступных направлений в Европе.



Номера в отелях и хостелах Риги стартуют от 15 евро за ночь. Арендовать однокомнатную квартиру в Риге можно по цене от 300–700 евро в месяц.



Что касается еды, то в Риге есть много доступных вариантов питания, начиная от уличной еды и заканчивая недорогими ресторанами.



4. Лиссабон, Португалия



Лиссабон может быть столицей Португалии, но это одна из самых доступных столиц Европы для жизни. Хотя стоимость жизни в Лиссабоне выше, чем в других частях Португалии, она все еще достаточно низка по сравнению с другими европейскими столицами.



Цены на аренду особенно приемлемы (за пределами основных туристических зон), а товары первой необходимости, такие как еда и транспорт, относительно недорогие. Арендная плата за однокомнатную квартиру в небольшом городе или центральной части страны стартует от 350 евро в месяц, двухкомнатную – от 700 евро.



В Лиссабоне цена квартиры начинается примерно от 1200 евро в месяц – в районах, расположенных в получасе пешком от туристических центров Байша, Шиаду и других. Подальше от центра жилье стоит дешевле.





Что касается питания, то в этом городе есть множество доступных вариантов, начиная от уличной еды и заканчивая ресторанами. В Лиссабоне также есть широкий выбор доступных видов досуга, от живописных парков до многочисленных музеев и галерей.



5. Прага, Чехия



Если вы ищете доступный европейский город с богатой историей и культурой, обратите внимание на Прагу. Столицу Чехии отличает интересная архитектура, разнообразие заведений питания и возможностей для удаленной работы.



Стоимость жизни в Праге достаточно приемлема. К примеру, вы можете найти однокомнатную квартиру в центре города по цене менее 700 долларов в месяц. А местные сайты, пишущие обзоры ресторанов, уверяют: полноценно поесть здесь можно менее чем за 10 евро. Если вы покупаете продукты в местных супермаркетах и готовите сами, это обойдется еще дешевле.





