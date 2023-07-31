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В кабинете спикера Кнессета установлена кофемашина стоимостью в десятки тысяч
31.07.2023 07:18 Аркадий Бочаровский

В кабинете спикера Кнессета установлена кофемашина стоимостью в десятки тысяч


В кабинете спикера Кнессета Амира Оханы установлена кофемашина стоимостью в десятки тысяч шекелей, сообщает газета Гаарец.

Эта машина - одна из четырех, приобретенных Кнессетом, остальные установлены в молочном буфете, буфете депутатов и коридоре перед залом заседаний Кнессета . 

Кофемашина, стоимость которой оценивается в десятки тысяч шекелей, была установлена на мини-кухне кабинета спикера Кнессета Амира Оханы. Эта машина - одна из четырех сложных кофемашин, приобретенных Кнессетом на общую сумму 378 565 шекелей. 

Стоимость автомата варьируется от 18 до 29 тыс. долларов, и, по словам источника газеты  в Кнессете, подобный выбор - "полное свинство".
 

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