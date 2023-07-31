



В кабинете спикера Кнессета установлена кофемашина стоимостью в десятки тысяч



В кабинете спикера Кнессета Амира Оханы установлена кофемашина стоимостью в десятки тысяч шекелей, сообщает газета Гаарец.



Эта машина - одна из четырех, приобретенных Кнессетом, остальные установлены в молочном буфете, буфете депутатов и коридоре перед залом заседаний Кнессета .



Кофемашина, стоимость которой оценивается в десятки тысяч шекелей, была установлена на мини-кухне кабинета спикера Кнессета Амира Оханы. Эта машина - одна из четырех сложных кофемашин, приобретенных Кнессетом на общую сумму 378 565 шекелей.



Стоимость автомата варьируется от 18 до 29 тыс. долларов, и, по словам источника газеты в Кнессете, подобный выбор - "полное свинство".

