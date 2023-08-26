



В израильском ресторане подают десерт в унитазе

Ресторан в Израиле вызвал негодование в сети после публикации в TikTok видео подачи шоколадного мороженого в сосуде в форме унитаза, пишет New York Post.



На видео, снятом в ресторане Gordos в Холоне, к югу от Тель-Авива, можно увидеть официанта, подносящего к столу посетителей блюдо в форме фарфорового унитаза.



Затем он поднимает крышку, а под ней - шоколадное мороженое в разбрызганном виде по подобию “грязных последствий желудочно-кишечного приступа”, пишет издание.



Посетители, не обращая внимания на экскрементный косплей мороженого, ели десерт ложками.



В сети люди оставили неоднозначные комментарии: “И люди едят это дер*мо?”, “Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке”, “Блин, концепция выглядит очень тревожно”, “Самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел”.