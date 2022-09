В Израиле запустится Discovery+

Warner Bros. Discovery и yes расширили свое партнерство, включив в него запуск Discovery+ в Израиле.



Об этом сообщает издание BroadBandTV News.



Потоковый сервис дебютирует на yes+ и Sting TV уже 14 сентября.



Джейми Кук, генеральный менеджер Warner Bros. Discovery в ряде регионов, включая Ближний Восток, заявил накануне запуска: "Мы продолжаем наш путь к созданию сильного цифрового присутствия вместе с нашими партнерами. Yes - признанный и уважаемый игрок в Израиле и, следовательно, идеальный партнер для расширения нашего глобального присутствия. В Израиле Discovery+ будет отличаться от других потоковых сервисов тем, что станет лучшим местом для развлечений в реальной жизни. Это делает его дополнением к тому, что yes предлагает сейчас".



Генеральный директор yes Илан Сигаль отметил: "Мы очень рады объявить об этом стратегическом партнерстве с Warner Bros. Discovery, которое позволит подписчикам yes наслаждаться разнообразием первоклассного контента. Discovery+ - одно из самых захватывающих и растущих предложений контента в мире... и мы очень гордимся тем, что принимаем участие в его представлении на израильском рынке".