



В Израиле выбран лучший шоколадный торт 2022 года

На Фестивале шоколада выбрали лучший шоколадный торт Израиля 2022 года - слоеный с черникой и вишней.

Мероприятие включало национальный конкурс.

После предварительного отбора для финального этапа были выбраны четыре торта.

Первое место заняла Юлия Смеродонова - репатриантка, переехавшая в Израиль два года назад. Она испекла шоколадный слоеный торт с вишней и черникой.

Второе место заняла кондитер Наама Карвет из Галилеи, подавшая шоколадно-кофейный муссовый торт, третье место - кондитер Ира Нагорная из Галилеи, подавшая 24-слойный торт Ferrero Rocher.

Четвертое место заняла Шири Дрор из Хайфы, представившая шоколадный торт-сюрприз с фундуком, орехами и апельсиновыми цукатами.

Фестиваль шоколада завершился сегодня впечатляющими цифрами - его посетили 80 тысяч человек за три дня. Это намного больше, чем ожидалось.

Это был уже 5-й Фестиваль шоколада в Ноф ха-Галиль. Он состоялся при участии ведущих кондитерских компаний - Strauss, Epifit и Caramit.

Весь комплекс Nof Park превратился в огромное шоколадное королевство с бесчисленными шоколадными витринами, столами для фондю, развлечениями и не менее чем 25 мастер-классами для всей семьи.

Также для публики выступили израильские детские звезды, включая Давида Хаима и других. Все мероприятия проводились бесплатно.

"Мы были рады принять и позволить народу Израиля насладиться и отпраздновать Суккот вместе с нами. До встречи на следующих мероприятиях и конечно же на фестивале шестом Фестивале шоколада", - сказал мэр Ронен Плат.



Фото: SE PR