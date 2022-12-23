



В Израиле вводится обязательная энергетическая классификация жилья





В Израиле на этой неделе вводится обязательная энергетическая классификация жилья, которая существует в странах Евросоюза уже много лет.



Речь идет о семи категориях энергоэффективности – от A+ до F, свидетельствующих об энергоемкости квартиры, то есть о количестве энергии, необходимой для нормальных условий в доме. Это зависит от термоизоляции квартиры, материалов, использованных при строительстве, размера окон, планировки квартиры и ее месторасположения.



Все эти факторы могут заметно повлиять на энергетические расходы владельцев недвижимости в будущем.

Строительные компании отныне обязаны предоставлять покупателям энергетическую классификацию квартиры. Пока что это будет касаться только нового жилья.



В ЕС это правило распространяется на любую недвижимость, подобно радужным наклейкам с указателем класса на любом электроприборе.



От литеры энергетической классификации сильно зависит стоимость жилья. Так, во Франции, выгодные в энергетическом плане квартиры продаются в среднем на 3-19% дороже , чем менее экономные. Это квартиры, которые потребляют не более 50 кВт на квадратный метр.



К трем нижним ступеням относится жилье, обогреваемое электричеством и построенное по старым стандартам изоляции (до нефтяного кризиса 1970-х годов. Это дома, где на обогрев квадратного метра требуется больше 231 до 450 кВт. Квартиры и дома трех последних категорий называют “термическим решетом” и с 2022 года хозяевам такого жилья запрещают повышать квартплату. Их обязывают также писать в объявлении о сдаче квартиры, что ее характеризует “чрезмерное потребление энергии”.



В Израиле, где практически везде зимнее отопление электрическое, 30% электроэнергии уходит на обогрев и охлаждение жилья, офисных и торговых помещений.



Поэтому три министерства – энергетики, экологии и жилищного строительства – решили ввести в стране европейскую классификацию энергоемкости жилья. Лучшие два уровня будут обозначаться как А+ и А, а худший уровень – F.