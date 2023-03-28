Новости » Life Style
В Израиле стало больше чистых пляжей
28.03.2023 14:46 Алина Груднева

В Израиле стало больше чистых пляжей

В Израиле в последнее время стало больше чистых пляжей, пригодных для отдыха, который не навредит здоровью.

Об этом свидетельствует индекс чистоты пляжей министерства охраны окружающей среди.

Соответствующий отчет был подготовлен незадолго до Песаха. В министерстве подчеркнули, что в этом смысле купальный сезон 2023 года начался удачно.

Согласно отчету, в Израиле 84,8% открытых пляжей оцениваются как очень чистые. К сравнению, за соответствующий период прошлого года этот показатель составлял лишь 67,7%.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы