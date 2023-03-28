В Израиле стало больше чистых пляжей
В Израиле в последнее время стало больше чистых пляжей, пригодных для отдыха, который не навредит здоровью.
Об этом свидетельствует индекс чистоты пляжей министерства охраны окружающей среди.
Соответствующий отчет был подготовлен незадолго до Песаха. В министерстве подчеркнули, что в этом смысле купальный сезон 2023 года начался удачно.
Согласно отчету, в Израиле 84,8% открытых пляжей оцениваются как очень чистые. К сравнению, за соответствующий период прошлого года этот показатель составлял лишь 67,7%.