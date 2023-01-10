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В Израиле сократят стажировку для интернов
10.01.2023 21:03 Алина Груднева

В Израиле сократят стажировку для интернов

Правительство ускорит процесс начала медицинской практики для выпускников медицинских вузов, чтобы уменьшить дефицит врачей в стране.

В настоящее время требуется, чтобы все интерны проходили стажировку под пристальным наблюдением профессионала, прежде чем им разрешают приступить к практике.

По словам министра здравоохранения Арье Дери, Израиль перейдет к американской системе. Новые врачи смогут начать ординатуру через шесть месяцев стажировки.

Медицинские учебные заведения и больницы приветствовали такое решение. Ожидается, что этот шаг будет иметь большое значение для системы здравоохранения.

"Она в настоящее сталкивается с острой нехваткой врачей", - сказал в комментарии для The Times of Israel профессор Хаим Путтерман.

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