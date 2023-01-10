



В Израиле сократят стажировку для интернов

Правительство ускорит процесс начала медицинской практики для выпускников медицинских вузов, чтобы уменьшить дефицит врачей в стране.



В настоящее время требуется, чтобы все интерны проходили стажировку под пристальным наблюдением профессионала, прежде чем им разрешают приступить к практике.



По словам министра здравоохранения Арье Дери, Израиль перейдет к американской системе. Новые врачи смогут начать ординатуру через шесть месяцев стажировки.



Медицинские учебные заведения и больницы приветствовали такое решение. Ожидается, что этот шаг будет иметь большое значение для системы здравоохранения.



"Она в настоящее сталкивается с острой нехваткой врачей", - сказал в комментарии для The Times of Israel профессор Хаим Путтерман.