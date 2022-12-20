



В Израиле скоро будет не хватать врачей

Соотношение врачей к населению в Израиле, которое в настоящее время составляет 3.3 на 1000 человек, через несколько лет сократится до 3.

Уже сейчас говорят об острой нехватке специалистов в стране. В 2026 году ожидаемое количество новых врачей уменьшится с 2168 до 1630, в 2027 увеличится примерно до 1700 из-за увеличения числа студентов-медиков.



Реформа, проведенная Министерством здравоохранения в 2019 году, не разрешает выпускникам медицинских ВУЗов из нескольких зарубежных стран получать медицинскую лицензию в Израиле из-за низкого уровня образования в этих странах. Признаются только дипломы стран, входящих в ОЭСР, за исключением нескольких университетов, которые имеют специальную аккредитацию.



В реформу попадают выпускники врачебных факультетов из стран постсоветского пространства, Болгарии, Хорватии, Румынии, Египта и Иордании. При этом, по данным 2016 года, 58 процентов израильских врачей получили образование за границей. Среди студентов популярны Румыния, Венгрия, Италия, где они получают образование за свой счет.



Уход врачей на пенсию, непризнание дипломов стран Восточной Европы приведет к сокращению врачей на периферии, где процент зарубежного образования еще выше среднего.



На медицинских факультетах Израиля безумный конкурс и мало мест, открывать новые факультеты не планируется, хотя прием в последние несколько лет увеличился.



Среди репатриантов 2022 года приблизительно 750 врачей, но им еще предстоит сдавать экзамены и получать лицензию.