



В Израиле сегодня потеплет, но будет пасмурно и местами дожди

Сегодня по стране наблюдается небольшое потепление, однако местами пройдут дожди. С утра в горных районах будет дуть сильный восточный ветер, в центре и на севере также возможны осадки. В долине реки Иордан и в Араве будет не просто тепло, там ожидается тяжелая жара.



Высота волн в Средиземном море будет варьироваться от 60 до 140 сантиметров.



Что касается температуры, то она будет выглядеть примерно так:

Иерусалим 19-28, Тель-Авив 24-31, Хайфа 22-28, Цфат 18-26, Кацрин 21-32, Тверия 23-35, Нецерет 20-31, Афула 21-35, Бейт-Шеан 23-35, Лод 22- 33, Ашдод 23-30, Эйн-Геди 27-34, Беэр-Шева 20-31, Мицпе-Рамон 20-25, Эйлат 24-35.

Желаем вам хорошего настроения, берегите себя.