



В Израиле - самый сухой зимний сезон за последние 60 лет

Израиль переживает самую сухую зиму примерно за 60 лет, со значительно меньшим количеством осадков, чем за соответствующий период прошлого года.



Об этом свидетельствуют данные Метеорологической службы Израиля об осадках, сообщает Times of Israel.



Согласно полученным данным, осадки в этом зимнем сезоне подняли уровень воды в Кинерете всего на 2 сантиметра, что значительно ниже, чем в соответствующие периоды (между началом зимнего сезона в декабре и 19 января) в последние годы. При этом, средняя израильская зима, которая длится с декабря по март, приводит к повышению уровня воды в озере примерно на 1,6 метра.



Как объяснили власти, длительные периоды между дождями в первой половине зимнего сезона в этом году привели к более медленным потокам из ручьев и стоков с холмов в северных регионах и, таким образом, ограничили величину, на которую может подняться уровень воды.



Эяль Визель, директор гидрологической службы Государственного управления водоснабжения и канализации, заявил, что 2 см - это самый скромный рост с 1964 года, когда начались общенациональные измерения количества осадков. По его словам, зимой 2022-2023 годов уровень воды в Кинерете начал подниматься только 12 января.



Визель сказал, что текущая ситуация "на данный момент не вызывает особого беспокойства", потому что за последние несколько лет ежегодно выпадало большое количество осадков.



Доктор Амос Порат, директор климатического отдела Метеорологической службы Израиля, сообщил, что пока за зимний сезон выпало "40-50% количества осадков" по сравнению с соответствующими периодами в последние годы.



По словам Пората, зима продолжается и есть шанс, что ситуация изменится.



"Я не использую слово "засуха", потому что это то, что решает правительство, и это имеет экономические последствия, но мы знаем, о чем говорим", - сказал он.

