



В Израиле резко подорожали свадьбы

Организация впечатляющей свадьбы традиционно считается самым важным событием в жизни израильтянина.



В последнее время, однако, свадьбы, которые никогда не были дешевыми, резко подорожали и цены стали поистине заоблачными.



Цена праздничного банкета сегодня определяется ценой ужина на гостя - минимум 350-500 шекелей. Ранее стоимость ужина составляла 250-350 шекелей.



Сама организация свадьбы подорожала на 50 тысяч шекелей - с 100 до 150 тысяч шекелей. Сегодня “средняя” израильская свадьба с 250 приглашенными обойдется минимум в 120 тысяч шекелей. В большинстве случаев стоимость свадьбы превышает 200 тысяч.



Услуги ди-джея обойдутся в 7 тысяч, свадебное платье - 15 тысяч, видео и фотосъемка - 10 тысяч. Многие молодожены вынуждены брать кредит для организации свадьбы.



Подарки гостей - в лучшем случае, 500 шекелей на человека не покрывают расходов на организацию свадьбы.



