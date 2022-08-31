



В Израиле пройдет конкурс на лучший гранат

Приближается Рош ха-Шана, и в рамках подготовки к праздничному столу мы должны купить яблоки, финики и гранаты. Но какой лучший сорт граната можно найти в Израиле? Новый конкурс призван официально определить самый лучший и вкусный сорт граната в Израиле.



Незадолго до Рош а-Шана и праздника Тишрей Совет завода и выставка "Агромшов" проведут специальный и первый в своем роде конкурс, во время которого профессиональная команда, включающая поваров и фермеров выберет лучший гранат для Рош а-Шана. Среди шести сортов граната, выращиваемых в Израиле в разных регионах, в основном в Галилее и на Голанах, будет выбран обладающий лучшими вкусовыми качествами и внешним видом.



Это специальная инициатива крупнейшей в Израиле сельскохозяйственной выставки "Агромшов", которая пройдет 5-6 сентября 2022 года в Nation Buildings в Иерусалиме. В рамках выставки будут представлены израильские и зарубежные инновационные разработки в сфере сельского хозяйства, а также сельскохозяйственные культуры и техника. Кроме того, будут проведены и другие конкурсы, такие как выбор лучшего помидора и лучшего яблока в рамках подготовки к Рош ха-Шана.



Выставка "Агромшов" проводитс уже 31-й год подряд. Это ведущая и крупнейшая сельскохозяйственная выставка в Израиле, в которой принимают участие сотни экспонентов и тысячи фермеров и предпринимателей в области сельского хозяйства. В мероприятии также примут участие экспоненты и предприниматели из-за рубежа.

