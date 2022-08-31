



В Израиле продают авокадо которые никогда не созреют



В последние дни на полки израильских супермаркетов вернулись авокадо.



Цена твердых как камень авокадо составляет около 40 шекелей за килограмм. В дальнейшем. с новым урожаем, цена значительно снизится.



Многие покупатели сообщают о том, что купленные ими авокадо не созрели, а вместо этого просто почернели и сгнили.



Совет Овощей и Фруктов провел проверку авокадо, поступивших в продажу и установил, что они никогда не созреют. Причиной является тот факт. что в них нет достаточного для этого количества жира.