



В Израиле отменили концерт Вячеслава Бутусова

Запланированный на 13 октября концерт экс-лидера группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслава Бутусова в Израиле отменили.



Компания-организатор мероприятия Stardust Entertainment пообещала вернуть средства за купленные билеты.



"К сожалению, в связи со все нарастающим маразмом в головах руководителей РФ, и введенной ими частичной мобилизации, а также учитывая печальный факт совместных песнопений господина Бутусова с господином Костиным, мы не имеем никакого морального права проводить концерт Вячеслава Бутусова в Израиле. С тяжелым сердцем мы сообщаем об отмене данного мероприятия. Нам очень близко творчество Вячеслава, но совершенно непонятна его гражданская позиция. Кроме того, в связи с введенной частичной мобилизацией, никто не может гарантировать нам, что музыкантов вообще выпустят из РФ", – рассказали организаторы.