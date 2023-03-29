



В Израиле открывается новый национальный парк Сусита

Сегодня в Израиле открывает для публики национальный парк Сусита, где находятся важные христианские археологические памятники.



Парк, также известный как "Гиппос", находится на восточном берегу Галилейского моря на Голанских высотах и за последние 20 лет стал местом интенсивных археологических раскопок.



"Особенно в эти [неспокойные] дни, сейчас самое время усилить любовь к Земле [Израиля] и стране, совершая экскурсии по ней", - говорит министр охраны окружающей среды Идит Сильман, открывая парк.



"Я приглашаю всех жителей Израиля отправиться на Песах и посетить парки Голанских высот в целом и новый парк в Суссите в частности", - говорит она.



Среди достопримечательностей, открытых для посещения, - мозаика с изображением рыб, птиц и корзин с хлебом, которые, по мнению некоторых археологов, могут напоминать об историческом месте чуда, описанного в Новом Завете, когда Иисус накормил множество людей.



