Новости » Life Style
В Израиле открылся первый автономный супермаркет
08.09.2022 16:24 Александр Юзовский

В Израиле открылся первый автономный супермаркет

Впервые в Израиле покупатели супермаркетов смогут брать продукты с полок и уходить, не стоя в очереди за оплатой, благодаря новому автономному продуктовому магазину Shufersal.

В четверг крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов объявила об открытии первого в стране автономного продуктового магазина, который позволяет покупателям производить оплату и получать квитанции в цифровом формате.

Новый магазин  Shufersal площадью 1 080 квадратных футов, расположенный недалеко от набережной Тель-Авива, работает на базе израильского стартапа Trigo, который также работает над созданием автономных продуктовых магазинов в Великобритании, Германии и США.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы