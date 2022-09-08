



В Израиле открылся первый автономный супермаркет

Впервые в Израиле покупатели супермаркетов смогут брать продукты с полок и уходить, не стоя в очереди за оплатой, благодаря новому автономному продуктовому магазину Shufersal.



В четверг крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов объявила об открытии первого в стране автономного продуктового магазина, который позволяет покупателям производить оплату и получать квитанции в цифровом формате.



Новый магазин Shufersal площадью 1 080 квадратных футов, расположенный недалеко от набережной Тель-Авива, работает на базе израильского стартапа Trigo, который также работает над созданием автономных продуктовых магазинов в Великобритании, Германии и США.