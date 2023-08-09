



В Израиле началась распродажа обуви немецкого бренда Tamaris

Цены на обувь немецкого бренда Tamaris становятся еще привлекательнее, сейчас на множество моделей из летней коллекции действует скидка 25%. Самое время обновить свой гардероб обуви!



Tamaris – это не просто по-европейски стильная обувь, это обувь повышенной комфортности в модном исполнении. При создании своих коллекций бренд руководствуются принципами осознанного потребления и выстраивает коллекции на основе концепции базового гардероба. При этом цены на Tamaris очень либеральные.



Например, мюли черного цвета с эффектной золотистой пряжкой в рамках распродажи можно приобрести за 245 шек.







А элегантные светло-серые мюли с плетеным верхом после 25% скидки будут стоить 270 шек.



Каждая коллекция бренда – это целый мир обуви, где вы можете найти туфли на все случаи жизни, от классических или экстравагантных моделей на высоких каблуках для торжественных выходов до моделей в стиле спорт-элегант и кэжуал на каждый день.



Tamaris делают акцент на актуальность моделей, их оригинальное исполнение и последние веяния моды. Однако, несмотря на модную направленность, как мы уже сказали, в производстве Tamaris используются современные технологии повышенной комфортности, в том числе и собственные патенты. Tamaris старается всегда немного опережать веяния и внедрять самые последние инновации. Их отличает безупречная посадка, невероятное удобство и истинное немецкое качество.



Именно поэтому популярность этого высококачественного модного бренда в Европе невероятно велика – более 500 фирменных магазинов в десятках стран мира, а недавно обувь Tamaris появилась и в Израиле.







Сегодня в Израиле вы можете приобрести обувь бренда Tamaris в 12 магазинах.



Узнать, где находится ближайший к вам филиал можно по телефону 052-5080809



Флагманский магазин «Shoes 24» находится по адресу Дерех ха-Ям 3, Хайфа.

https://www.shoes24.co.il/



Фотографии Марианны Стебеневой

