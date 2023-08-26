



В Израиле мать подозревают в похищении своих дочерей

Две израильские девушки с американским гражданством бесследно исчезли в пятницу. По мнению полиции, это могло быть похищением , связанным со спором о разводе, сообщает The Jerusalem Post.



Две девочки, 12-летняя Сара и 8-летняя Лива, никогда не посещали Израиль до тех пор, пока неделю назад они не посетили свою израильскую мать и бабушку в Гедере во время 10-дневной поездки.



Однако у отца девочек Офера, который также является гражданином Израиля и США , возникли подозрения после тревожных сообщений, отправленных его старшей дочерью.



Приехав в Израиль, чтобы вернуть девочек в США, Офер обнаружил, что его дочери бесследно исчезли. Вскоре он подал заявление в полицию Израиля.



Более того, через несколько часов после их исчезновения телефонные номера матери и девочек оказались отключены.



При попытке связаться с бабушкой отцу сказали, что она отдыхает в Тверии и ничего не знает о местонахождении внуков.



Девочки считаются похищенными согласно решению суда Пенсильвании, который утвердил 10-дневный отпуск в Израиле при строгих условиях, гласящих, что любое нарушение судебного соглашения будет рассматриваться как похищение.









