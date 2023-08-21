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В Израиле хотят использовать искусственный интеллект в судах
21.08.2023 12:44 Наталья Богинская

В Израиле хотят использовать искусственный интеллект в судах

Власти Израиля рассматривают возможность использования искусственного интеллекта (ИИ) в судах и системе правосудия страны, хотя и предупредили, что этот план “все еще находится в зачаточном состоянии”.

Как сообщила газета Israel Hayom, глава национальной судебной системы судья Майкл Спитцер “обсудил в прошлом месяце новаторскую идею, направленную на ускорение судебных процессов, с американским профессором, специализирующимся на искусственном интеллекте”. По его оценкам, возможное применение искусственного интеллекта в судах “никоим образом не заменит судебное рассмотрение”.

Издание напомнило, что предшественник Спитцера, судья в отставке Игаль Марзель, еще в 2022 году высказывался против включения ИИ в судебную систему, заявив, что в судах должны быть “люди, а не машины”.

При подготовке статьи об этой идее Спитцера репортер Israel Hayom консультировался с ChatGPT . Компьютерное приложение ответило, что “хотя искусственный интеллект может обеспечивать информационную и технологическую поддержку в правовых системах, он не может заменить настоящих судей”.

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