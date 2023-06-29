



В Израиле еще более облегчат процесс получения загранпаспортов

Управление по делам населения и иммиграции сообщает о том. что начиная с июля 2023 года, паспорта будут доставляться на дом гражданам через пункты выдачи компании HFD.



В рамках серии шагов, предпринимаемых Управлением народонаселения для оптимизации обслуживания населения и улучшения опыта получателей услуг, со 2 июля 2023 года паспорта будут доставляться на дом гражданам через компанию HFD, через распределительные пункты, расположенные по всей стране, вместо почтовых отделений, как это делалось до сих пор.



Основой политики, которую возглавляет генеральный директор Эяль Сисо, является максимальное облегчение для населения услуг, предоставляемых управлением.



В свете вышесказанного, после подачи заявления на получение паспорта в офисе Управления по делам населения, граждане получат текстовое сообщение о том, что заявление принято.



Позже будет отправлено еще одно SMS-сообщение от компании-доставщика с информацией о наиболее удобном пункте выдачи.



Активация новой услуги представляет собой важный и значительный скачок вперед в сфере услуг, предоставляемых Управлением народонаселения.



Генеральный директор Управления, Эяль Сисо, приветствовал этот шаг: "Мы находимся в 2023 году, и какие именно шаги мы должны предпринять, чтобы адаптироваться к инновациям и прогрессу нашего времени. Мы намерены продвигать дальнейшие значительные изменения, которые полностью изменят сферу обслуживания населения".