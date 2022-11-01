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В Израиле декретный отпуск короче, чем в других странах
01.11.2022 16:08 Алина Груднева

В Израиле декретный отпуск короче, чем в других странах

В Израиле оплачиваемый декретный отпуск короче, чем в других странах.

 
По данным The Jerusalem Post, об этом говорится в работе ученых из Центра исследований социальной политики Тауба в Иерусалиме.
 
Исследователь центра Ноам Зонтаг недавно изучил влияние послеродового периода как на будущее детей, так и на карьерный рост их родителей, особенно матерей.
 
Социально-экономический уровень матерей был основным фактором, определяющим, насколько быстро молодые мамы возвращаются к работе после рождения ребенка.
 
В Израиле женщина, проработавшая не менее 12 на одном месте, даже если работодатель сменился, имеет право на 26 недель декретного отпуска, разделенного на 15 недель оплачиваемого и 11 недель неоплачиваемого отпуска. 
 
Пособие выплачивается одним платежом на банковский счет матери, имеющей на это право. Выплаты определяются в соответствии с их доходом и не могут превышать 1521 шекеля в день.
 
Между тем сравнению, в других странах дают больше времени на отпуск. На первом месте Болгария с 58,6 неделями, за ней следуют Греция - 43, Великобритания - 39, Словакия - 34, Хорватия и Чили - 30, Чехия - 28, Ирландия - 26 и Венгрия - 24.

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