



В Израиле декретный отпуск короче, чем в других странах

В Израиле оплачиваемый декретный отпуск короче, чем в других странах.

По данным The Jerusalem Post, об этом говорится в работе ученых из Центра исследований социальной политики Тауба в Иерусалиме.

Исследователь центра Ноам Зонтаг недавно изучил влияние послеродового периода как на будущее детей, так и на карьерный рост их родителей, особенно матерей.

Социально-экономический уровень матерей был основным фактором, определяющим, насколько быстро молодые мамы возвращаются к работе после рождения ребенка.

В Израиле женщина, проработавшая не менее 12 на одном месте, даже если работодатель сменился, имеет право на 26 недель декретного отпуска, разделенного на 15 недель оплачиваемого и 11 недель неоплачиваемого отпуска.

Пособие выплачивается одним платежом на банковский счет матери, имеющей на это право. Выплаты определяются в соответствии с их доходом и не могут превышать 1521 шекеля в день.

Между тем сравнению, в других странах дают больше времени на отпуск. На первом месте Болгария с 58,6 неделями, за ней следуют Греция - 43, Великобритания - 39, Словакия - 34, Хорватия и Чили - 30, Чехия - 28, Ирландия - 26 и Венгрия - 24.