



В Израиле будут бороться с опасным для здоровья шумом

Министерство охраны окружающей среды Израиля и министерство инноваций, науки и техники будут бороться с шумом, который может быть опасен для человеческого здоровья.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Шумовое загрязнение, от которого ежедневно страдают миллионы людей, может быть столь же вредным для здоровья, как и загрязнение воздуха. В городах, где люди скучены, шум исходит из различных источников, в том числе от строительной техники, автомобилей, сирен, кондиционеров и громкой музыки. Наиболее распространенной проблемой для здоровья, которую он вызывает, является потеря слуха, вызванная шумом . Воздействие громкого шума также может вызвать высокое кровяное давление, болезни сердца, нарушения сна и стресс.



Вышеупомянутые министерства разрабатывают технологии для выявления источников шума с использованием картографических технологий для автоматического обнаружения транспортных средств, производящих громкий шум. Ведомства призывают предпринимателей и бизнес продемонстрировать решения, позволяющие выявлять и обнаруживать аномально шумные транспортные средства в различных условиях видимости и при любой погоде.



Министерство охраны окружающей среды выделит 150 000 шекелей на три предложения, которые будут отобраны для демонстрации.