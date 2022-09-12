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В Израиль скоро придут дожди
12.09.2022 15:32 Александр Юзовский

В Израиль скоро придут дожди

Синоптики прогнозируют, что к концу недели в Израиле пройдут первые дожди.

Согласно прогнозам, температура в понедельник, 12 сентября, немного понизится и приблизится к среднесезонной.

Жара будет от легкой до умеренной в горах, от умеренной до сильной вдоль побережья.

Вторник будет частично облачным. Будет наблюдаться небольшое понижение температуры, особенно в горах и внутри страны. В утренние часы возможны небольшие осадки вдоль побережья.

Жара будет легкой или умеренной в горах, умеренной вдоль побережья, на низменностях и в северном Негеве.

В среду будет частично облачно и немного прохладно, особенно в горах, где температура будет ниже обычной для этого сезона.

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