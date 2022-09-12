



В Израиль скоро придут дожди

Синоптики прогнозируют, что к концу недели в Израиле пройдут первые дожди.



Согласно прогнозам, температура в понедельник, 12 сентября, немного понизится и приблизится к среднесезонной.



Жара будет от легкой до умеренной в горах, от умеренной до сильной вдоль побережья.



Вторник будет частично облачным. Будет наблюдаться небольшое понижение температуры, особенно в горах и внутри страны. В утренние часы возможны небольшие осадки вдоль побережья.



Жара будет легкой или умеренной в горах, умеренной вдоль побережья, на низменностях и в северном Негеве.



В среду будет частично облачно и немного прохладно, особенно в горах, где температура будет ниже обычной для этого сезона.