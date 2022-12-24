



В Израиль прибыли 100 украинских евреев

100 украинских евреев недавно совершили алию в Израиль.



Как сообщает Jerusalem Post, среди тех кто прибыл, были также люди, прикованные к постели, а также те, кто месяцами ждал возможности добраться до Земли Обетованной.



"Эти 100 новых олим, прибывших с помощью IFCJ, "Джойнта" и ZAKA, присоединились к почти 14 000 человек, прибывших в Израиль с помощью Еврейского агентства с начала войны. Мы будем продолжать заботиться обо всех их потребностях, чтобы обеспечить их успешную акклиматизацию в израильском обществе", - заявил глава "Сохнута" Дорон Альмог.