



В Иудее, Самарии и Иорданской долине проживает более полумиллиона евреев

Ко Дню Иерусалима, Иудеи и Самарии, который состоится на следующей неделе, Совет поселений публикует статистические данные об еврейском населении этого региона. Согласно отчету, приуроченному к этому дню, в октябре 2022 года был преодолен порог в полмиллиона человек.



По состоянию на январь 2023 года израильское население региона насчитывало 502678 жителей в 150 населенных пунктах (по оценкам, на май 2023 года там живет около 506000 человек).



Глава Регионального совета Гуш-Эцион и Совета поселений Шломо Нееман: "На сегодняшний день поселенческое движение в регионе процветает в 150 населенных пунктах, в том числе в 4 городах. У нас великолепный университет, увлекательные туристические объекты и хай-тек центры. Все больше и больше предпринимателей в сфере недвижимости выбирают наш регион для инвестиций и строительства, а это указывает на высокий спрос. Сокращение бюрократии в этой сфере ускорит развитие региона и приведет к снижению цен по всему Израилю. К сожалению, спустя столько лет и с таким количеством жителей, мы до сих пор остаемся заложниками системы военного управления, не соответствующей реальности. Мы продолжим в сотрудничестве с нынешним правительством улучшать ситуацию и увеличивать темпы строительства, развитие дорог и инфраструктуры в регионе на благо наших дорогих жителей и на благо всего народа Израиля".



