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В Италии построили самый низкий автомобиль в мире
02.07.2023 23:39 Ирина Демьянова

В Италии построили самый низкий автомобиль в мире

В Италии появился необычайно малый автомобиль. Его высота - менее полуметра, клиренс составляет всего 30 мм. Видео опубликовано на Youtube-канале Carmagheddon.

Этот автомобиль является самым низким в мире. Его построили на базе старого Fiat Panda 1977 года выпуска.

У хэтчбека просто срезали верхнюю часть кузова с капотом, а затем поставили ее на трубчатое шасси с тремя миниатюрными колесами.

Таким образом, водитель Fiat лежит на обычной доске. Для доступной обзорности на авто установили камеру GoPro, изображение с нее передается на смартфон.

Управление машиной осуществляется с помощью руля-джойстика.
 

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