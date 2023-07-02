



В Италии построили самый низкий автомобиль в мире

В Италии появился необычайно малый автомобиль. Его высота - менее полуметра, клиренс составляет всего 30 мм. Видео опубликовано на Youtube-канале Carmagheddon.



Этот автомобиль является самым низким в мире. Его построили на базе старого Fiat Panda 1977 года выпуска.



У хэтчбека просто срезали верхнюю часть кузова с капотом, а затем поставили ее на трубчатое шасси с тремя миниатюрными колесами.



Таким образом, водитель Fiat лежит на обычной доске. Для доступной обзорности на авто установили камеру GoPro, изображение с нее передается на смартфон.



Управление машиной осуществляется с помощью руля-джойстика.

