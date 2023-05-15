



В Испании запретили работу под открытым небом на жаре

Правительство Испании запретило работу на открытом воздухе во время жары после рекордных летних температур в прошлом году.



Комментируя этот шаг, министр труда и социальной экономики Йоланда Диас сказала: “Изменение климата вторглось в повседневную жизнь людей. Это действительность. Мы настроены запрещать профессиональную деятельность, когда государственная метеорологическая служба указывает красный или оранжевый уровень тревоги”.



Уведомления о жаре поступают, когда температура поднимается до 40 градусов Цельсия, хотя конкретное пороговое значение зависит от региона.

Госпожа Диас добавила: “Рабочие умирали от тепловых ударов. Сейчас мы инициируем внесение изменений в законодательство, чтобы люди не были вынуждены работать в таких условиях”.



Прошлым летом 60-летний уборщик улиц в Мадриде Хосе Антонио Гонсалес потерял сознание на работе, а затем умер в тот день, когда температура в столице достигла своего рекорда в 40,7C.



Внимание общественности привлек тот факт, что Гонсалес поменялся сменой с коллегой, чтобы работать во время пика жары, опасаясь, что его краткосрочный контракт могут не продлить. Его сын, Мигель Гонсалес, сказал, что его отец был вынужден работать из-за финансовых обстоятельств семьи.

Хотя точные детали о том, какие профессии подпадают под эти меры, еще не разглашены, министр сельского хозяйства Луис Планас отметил, что новые правила будут применяться повсеместно. Он назвал сельское хозяйство и строительство двумя отраслями, требующими корректировки рабочего времени во время жары.



Правительственные инсайдеры также отметили, что по этим мероприятиям уборщики улиц получат защиту. Однако сотрудники МЧС и полиция не будут освобождены от своих обязанностей.