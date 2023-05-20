



В Испании разработали приложение по распределению домашних обязанностей

Министерство равенства Испании запустит приложение для распределения домашних обязанностей между членами семьи. Каждый сможет вносить туда данные о выполненных задачах. Об этом пишет CNN.



В приложении можно будет фиксировать не только физическую работу, но и интеллектуальную. Например, составление списка покупок, подготовку набора продуктов и формирование меню в день.



Согласно опросу Национального статистического института Испании, опубликованному в декабре, 45,9% респонденток сказали, что выполняют большинство домашних дел. Также ответили лишь 14,9% мужчин.



"Это умственная нагрузка, все эти задачи почти всегда ложатся на женщин, о чем свидетельствуют опрос. Все те, кто обижается на приложение для домашних дел, действительно обижаются на то, что им придется начать заниматься работой по дому", – сказала заместитель министра по равноправию Анджела Родригес.



По ее словам, правительственное приложение будет полезно не только для пар, но и для соседей по дому и арендаторов.