



В Испании объявлена ​​война дешевому "алкотуризму"

Власти Балеарских островов объявили войну "туризму эксцессов", как они назвали дешевый "алкотуризм" в основном со стороны британцев. Причем речь идет не о штрафах — власти решили заняться прямой "ампутацией" и прибегнуть к радикальному методу.



Такой прецедент в туротрасли будет первым – пишет Мajorca Daily Bulletin – власти призывают правительство выделить денег, чтобы скупить опасный туристический "неликвид" – дешевые отели 1-3*, где останавливаются "алкотуристы", а также "токсичные" ночные заведения и бары. Причем скупить с целью закрытия и сноса – на месте "злачной" инфраструктуры хотят построить жилые дома, а также, в перспективе, отели высшей категории для более богатых туристов.



Как заявила президент Балеарских островов Франсина Арменгол, Балеарские острова "в сезон испытывают жесткую перенаселенность". На 1.2 млн. местных жителей приходится более 625 тыс. мест размещения для туристов, причем в основном это "дешевая" инфраструктура, основные потребители которой – "молодые и пьяные" туристы, в основном из Великобритании, не только раздражающие местных жителей своими выходками, но и отпугивающие от курорта наиболее вменяемых и платежеспособных туристов.



Власти постоянно ужесточали законы последние несколько лет, вводили все новые штрафы — и вот пришли к решению, что необходимы радикальные меры борьбы с "туризмом эксцессов".



"Количество мест для размещения туристов может быть сокращено без ущерба для занятости или социальной сферы", – заверила в своей речи Арменгол.



Она подчеркнула, что у правительства в планах выделить около 10 млн. евро на "реорганизацию" туризма в рамках нового принятого закона. Эти средства, в частности, планируется потратить на выкуп и уничтожение "гнезд порока", которые президент назвала "учреждениями низкой категории".



Сюда войдут дешевые отели от 1 до 3 звезд, а также ночные бары и другие токсичные заведения. Их планируется в зависимости от места дислокации либо закрыть навсегда, либо подобрать им инвестора, способного "перепрофилировать" заведения на что-то более "приличное" и приносящее больший доход.



В целом, новый закон предусматривает ликвидацию около 40 тыс. заведений в эконом-сегменте. Кроме того, ограничивает создание новых гостиниц и другой инфраструктуры. Как заявила президент, это может стать "примером для подражания" и для других регионов Испании, замученных чрезмерным потоком туристов.