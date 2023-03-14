



В Испании мужчина выиграл суд за право ходить голышом на улице

В Испании суд вынес решение в пользу 29-летнего Алехандро Коломара, который боролся за право мужчин ходить голышом на улице. За это его накануне оштрафовали.



Испанец гулял голышом на улицах Альдая в регионе Валенсия, а затем хотел прийти в чем мать родила на заседание суда. Об этом сообщает Reuters.



На суде Коломар утверждал, что штрафы нарушают право идеологической свободы. Отмечается, что суд отклонил апелляцию по штрафу, однако признал правовой вакуум в законодательстве страны относительно пребывания голышом в публичных местах.



В комментарии журналистам испанец рассказал, что начал гулять голышом в 2020 году. С тех пор, по его словам, он получал больше поддержки, чем осуждения.



"Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Согласно словарю, это подразумевает сексуальные намерения, а (это) не имеет ничего общего с тем, что я делал", – отмечает Коломар.



Суд постановил, что поведение испанца не предполагало "нарушения безопасности граждан, спокойствия или общественного порядка".

