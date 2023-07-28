



В Исландии проснулся новый вулкан

В Исландии извергается новый вулкан. Некоторые ученые считают это последним признаком того, что регион испытает большую вулканическую активность в ближайшем будущем, пишет Futurism.



Вулкан, расположенный всего в часе езды юго-западнее столицы Рейкьявика, начал извергаться 10 июля, тогда как весь регион перед этим пережил многочисленные землетрясения. Уже через неделю извержения маленький вулкан вырос почти до 30 метров.



Все признаки указывают на усиление вулканической активности, которая может продолжаться в течение нескольких поколений, то есть десятилетиями. Ученые уже не впервые говорят о такой вероятности – например, в прошлогодней статье для National Geographic – но до сих пор только наблюдали за процессами, собирая доказательства.



По данным National Geographic, эта зона находилась в состоянии покоя почти 800 лет, пока в 2021 году не произошло первое извержение. Расплавленная лава теперь выходит на поверхность из трещин, поскольку полуостров Рейкьянес расположен на вершине Срединно-Атлантического хребта, разделяющего две большие тектонические плиты – Североамериканскую и Евразийскую. Обе плиты с годами понемногу раздвигаются, способствуя разрастанию трещин.



Хотя этот вулкан находится достаточно близко к цивилизации, пока не было никаких сообщений о нанесении ущерба населенным пунктам или инфраструктуре.