В Ирландии похоронили обратившуюся в ислам Шинейд О'Коннор

В Ирландии похоронили знаменитую певицу Шинейд О'Коннор, проститься с которой пришли тысячи поклонников.



Семья звезды все еще ждет результатов вскрытия, поскольку до сих пор неизвестна причина ее смерти.



На похоронах присутствовал главный имам Исламского центра Ирландии шейх Умар Аль-Кадри, поскольку певица в 18-м году обратилась в ислам.



"Своим голосом, который тронул целое поколение молодых людей, она могла довести слушателей до слез. Достаточно послушать ее а капелла-версию Danny Boy или традиционную ирландскую мелодию Molly Malone, чтобы узнать о ее даре. В голосе Шинейд звучала надежда найти дорогу домой", - сказал шейх.



По его словам, ирландцы уже давно находят в песнях артистки утешение от страданий. Толпы фанатов, друзей и родственников вышли на улицы ирландского города Брей в графстве Уиклоу, чтобы проститься с певицей Шинейд О'Коннор.



На частной похоронной церемонии также присутствовали и знаменитости, включая Боба Гелдофа и Боно из U2.



Nobody ever has to ask if Sinead O’Connor was loved. The air is filled with sadness and heartfelt love in equal measures. #SineadOConnor pic.twitter.com/wuAy2VuaSc