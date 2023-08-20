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В Иране риэлтор арестован за передачу права собственности на жилье собаке
20.08.2023 16:25 Ирина Демьянова

В Иране риэлтор арестован за передачу права собственности на жилье собаке

Полиция Ирана арестовала главу агентства недвижимости: его фирма передала квартиру собаке, сообщают официальные лица, пишет The Times of Israel.

На видео, которое широко распространилось в выходные дни, иранская пара подписывает договор о передаче права собственности на квартиру своей пушистой белой мелкопородной собаке.

Животное по кличке Честер поставило лапы на чернильную подушечку с помощью женщины до того, как контракт был проштампован.

В видео она сказала, что у пары нет “наследников и что они хотели оставить квартиру собаке”.

В Иране нет закона, запрещающего владение собаками, но, как и во многих мусульманских странах, они считаются нечистыми. Консервативные священнослужители советуют не держать их в качестве домашних животных.

Информационное агентство ISNA сегодня сообщает, что “полиция начала расследование” после появившегося видео.

“Полиция арестовала главу агентства недвижимости и закрыла фирму в субботу”, — говорится на веб-сайте судебной системы Mizan Online со ссылкой на заместителя генерального прокурора Резу Табара.

 

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