В Иране риэлтор арестован за передачу права собственности на жилье собаке
Полиция Ирана арестовала главу агентства недвижимости: его фирма передала квартиру собаке, сообщают официальные лица, пишет The Times of Israel.
На видео, которое широко распространилось в выходные дни, иранская пара подписывает договор о передаче права собственности на квартиру своей пушистой белой мелкопородной собаке.
Животное по кличке Честер поставило лапы на чернильную подушечку с помощью женщины до того, как контракт был проштампован.
В видео она сказала, что у пары нет “наследников и что они хотели оставить квартиру собаке”.
В Иране нет закона, запрещающего владение собаками, но, как и во многих мусульманских странах, они считаются нечистыми. Консервативные священнослужители советуют не держать их в качестве домашних животных.
Информационное агентство ISNA сегодня сообщает, что “полиция начала расследование” после появившегося видео.
“Полиция арестовала главу агентства недвижимости и закрыла фирму в субботу”, — говорится на веб-сайте судебной системы Mizan Online со ссылкой на заместителя генерального прокурора Резу Табара.