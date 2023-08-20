



В Иране риэлтор арестован за передачу права собственности на жилье собаке

Полиция Ирана арестовала главу агентства недвижимости: его фирма передала квартиру собаке, сообщают официальные лица, пишет The Times of Israel.



На видео, которое широко распространилось в выходные дни, иранская пара подписывает договор о передаче права собственности на квартиру своей пушистой белой мелкопородной собаке.



Животное по кличке Честер поставило лапы на чернильную подушечку с помощью женщины до того, как контракт был проштампован.



В видео она сказала, что у пары нет “наследников и что они хотели оставить квартиру собаке”.



В Иране нет закона, запрещающего владение собаками, но, как и во многих мусульманских странах, они считаются нечистыми. Консервативные священнослужители советуют не держать их в качестве домашних животных.



Информационное агентство ISNA сегодня сообщает, что “полиция начала расследование” после появившегося видео.



“Полиция арестовала главу агентства недвижимости и закрыла фирму в субботу”, — говорится на веб-сайте судебной системы Mizan Online со ссылкой на заместителя генерального прокурора Резу Табара.



