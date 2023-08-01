



В Иране объявили двухдневный отпуск из-за жары

Иран объявил общенациональный двухдневный выходной из-за повышения температуры, сообщают сегодня государственные СМИ.



Представитель правительства Али Бахадори Джахроми заявил, что решение о закрытии правительственных учреждений, банков и школ завтра, 2 августа, и в четверг, 3 августа, было принято после того, как Министерство здравоохранения предупредило о возможном увеличении случаев теплового удара из-за высоких температур в стране, сообщает официальное информационное агентство IRNA.



В последние дни в городах и поселках Ирана температура составляла около 40 градусов по Цельсию. В столице, Тегеране, сегодня 38 C.



Метрологическая служба прогнозирует, что в Тегеране в течение следующих трех дней температура составит 39 градусов по Цельсию.



В Ахвазе, столице богатой нефтью провинции на юго-западе страны, сегодня, 1 августа, 50 градусов тепла.



В 2022 году в Иране была зарегистрирована самая высокая температура 53 °C в Ахвазе.



