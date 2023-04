В Иране обвинили известных актрис в нарушении правил ношения хиджаба

В Иране предъявили обвинения двум известным актрисам за публикацию фотографий, на которых они нарушают правила ношения хиджаба.



Это произошло спустя несколько недель после объявления о пресечении подобных нарушений в стране.



Дела Катаюн Риахи и Пантеа Бахрам были переданы в суд полицией, которая обвинила их в публичном снятии хиджаба и размещении соответствующих фото в интернете.



Женщин могут либо оштрафовать, либо приговорить к тюремному заключению.



Actress Pantea Bahram posed for photos without a headscarf at the screening of the last episode of the dramatic series, “The Lion’s Skin,” in Tehran.



More and more women in Iran are peacefully defying the state's forced-hijab rule.#پانته‌آ_بهرام#بیحجابی_سراسری pic.twitter.com/H16JEr99PE