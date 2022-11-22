



В Иране на фоне протестов против режима растет секуляризация общества – опрос

Опросы, проведенные аналитической группой GAMAAN, показывают, что 70% иранских мужчин и 74% женщин, поддерживающих снижение роли религии в жизни страны, желают сменить нынешний исламистский режим.



84% граждан, выступающих против обязательного ношения хиджаба, хотят смены политического режима. Для 76% иранцев, поддерживающих смену режима, религия не имеет значения в их жизни.



Только 28% сельских жителей и 21% горожан поддерживают обязательное ношение хиджаба. При этом лишь 26% городских иранцев молятся пять раз в день, в то время как 33% сельских иранцев молятся. Среди респондентов в возрасте 20-29 лет против обязательного ношения хиджаба выступили 78%, в возрасте 30-49 лет – 68%, в возрасте старше 50 лет – 74%.



Касра Аараби, руководитель программы по Ирану в Институте Тони Блэра говорит о том, что “с 2017 года новая тенденция беспорядков в Иране была явно антирежимной, что мы и наблюдаем в ходе нынешних протестов. Опрос абсолютно ясно показывает, что протесты связаны не с реформами, а с прямой сменой режима”.



Джемайма Шелли, соавтор социологического исследования, сообщает: “Наши данные показывают прогрессивные взгляды иранских мужчин и их несогласие с женоненавистническими предписаниями клерикального режима”.



Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, основываясь на исследовании, полагает, что “пришло время нам на Западе пересмотреть нашу политику, чтобы провести четкое различие между народом Ирана и Исламской Республикой. Наши усилия должны служить народу”.

