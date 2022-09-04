



В Иране двое борцов за права ЛГБТК приговорены к смертной казни

Иран вынес смертный приговор двум активисткам ЛГБТК за якобы пропаганду гомосексуализма, сообщила в воскресенье правозащитная организация Hengaw, которая документирует нарушения прав человека в Курдистане.



По данным организации, 31-летняя Захра Седдиги Хамедани, известная как «Саре» из Накаде, и 24-летняя Эльхам Чубдар из Урмии, активистки ЛГБТ-сообщества, были приговорены к смертной казни революционным судом Урмии в совместном деле по обвинению в "коррупции на Земле" посредством пропаганды гомосексуализма.



Hengaw добавила, что "приговор был объявлен им в последние несколько дней в женском отделении центральной тюрьмы Урмия".



Независимая иранская новостная лента в Twitter 1500tasvir также сообщила о приговоре, написав в воскресенье, что "активисты за права гомосексуалистов Захра Седдиги (31 год) и Эльхам Чубдар (24 года) были приговорены к смертной казни".



Иранский режим казнил от 4000 до 6000 геев и лесбиянок после исламской революции в стране в 1979 году, согласно британской Википедии за 2008 год.



Hengaw отметил в своем отчете, что "Захра Седдиги Хамедани была лишена права на адвоката во время ее задержания, а сотрудники службы безопасности угрожали ей казнью и лишением опеки над двумя ее детьми, помимо словесной травли и оскорблений ее личности и внешности".



Помимо "пропаганды гомосексуализма", две женщины, по словам Hengaw, были осуждены за "пропаганду христианства" и "общение со СМИ, выступающими против Исламской Республики".



Питер Тэтчел, британский правозащитник и активист ЛГБТК+, заявил The Post в воскресенье, что женщины, "вероятно, будут повешены с использованием варварского метода долгого и медленного удушения, который иранский режим предпочитает, чтобы максимизировать страдания жертвы".



Эти случаи еще раз подчеркивают продолжающуюся кровопролитную войну диктатуры Тегерана против представителей ЛГБТК+ в нарушение принципов Всеобщей декларации прав человека ООН.

